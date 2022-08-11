Канцлер ФРГ Шольц просит Россию забрать турбину Siemens для «Северного потока»

Немецкий канцлер Олаф Шольц попросил правительство России забрать турбину канадской фирмы Siemens, необходимой для функционирования "Северного потока".

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Россия под вымышленными предлогами отказывается забирать турбину Siemens для "Северного потока", который является газопроводом, снабжающим энергоресурсами ФРГ. По мнению Шольца, Москва намеренно не забирает турбину, отказываясь поставлять газ в Европу в прежних объёмах.

Также Олаф Шольц отметил, что ранее он позаботился, чтобы весь мир увидел, что турбина Siemens полностью готова к эксплуатации и может быть установлена на необходимый участок "Северного потока".