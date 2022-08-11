Эстония объявила о запрете на въезд для россиян, у которых уже есть визы

Эстония приняла решение о запрете въезда на территорию страны для граждан Российской Федерации.

Эстония приняла решение о запрете на въезд на территорию государства для граждан Российской Федерации.

При этом отмечается, что запрет распространяется даже на тех россиян, у которых уже имеется шентгенская виза.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, визы не будут аннулированы, но въехать по ним нельзя.

"Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", - сказал министр.