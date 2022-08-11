Парламент Латвии объявил Россию «государством-спонсором терроризма»
Пресс-служба сейма Латвии распространила информацию о том, что России признана страной, поддерживающей терроризм.
Пресс-служба сейма Латвии распространила информацию о том, что Парламент страны принял решение об объявлении Российской Федерации "государством, поддерживающим терроризм".
"11 августа, Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающие насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию, как государство - спонсором терроризма", — сообщается в пресс-релизе.
Данные о проведённом голосовании свидетельствуют о том, что из 67 депутатов, принявших участие в принятии решения, все выступили за. 16 депутатов сейма голосовать отказались. Из них 14 парламентариев члены партии "Согласие" и два беспартийных.
Опубликовано: Максим Алексеев
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