Парламент Латвии объявил Россию «государством-спонсором терроризма»

Пресс-служба сейма Латвии распространила информацию о том, что России признана страной, поддерживающей терроризм.

Пресс-служба сейма Латвии распространила информацию о том, что Парламент страны принял решение об объявлении Российской Федерации "государством, поддерживающим терроризм".

"11 августа, Сейм принял заявление о целенаправленных военных атаках России на гражданские и общественные объекты, признающие насилие против мирных жителей терроризмом, а Россию, как государство - спонсором терроризма", — сообщается в пресс-релизе.

Данные о проведённом голосовании свидетельствуют о том, что из 67 депутатов, принявших участие в принятии решения, все выступили за. 16 депутатов сейма голосовать отказались. Из них 14 парламентариев члены партии "Согласие" и два беспартийных.