Украинская беженка, которая увела у британки мужа, теперь хочет от него родить

Софья Каркадым готова подождать с этим несколько лет, однако ее избраннику придется сделать новую операцию.

История украинской беженки Софьи Каркадым облетела мировые СМИ. 22-летняя девушка нашла в Великобритании семью, которая согласилась ее приютить. Двери своего дома ей открыли Тони и Лорна Гарнетт, которые прожили в гражданском браке свыше 10 лет и воспитывали двоих детей, напоминает Вумен.ру.

Софья всего за 10 дней сумела разрушить отношения пары и увела Тони из семьи. Вместе с Каркадым он ушел из дома и нашел новое жилье, и сейчас судится с бывшей женой за право видеться с детьми.

Новые отношения обернулись для мужчины чередой проблем. Из-за его популярности в СМИ у Тони начались проблемы на работе. Он владеет небольшой охранной фирмой, и признается, что старые клиенты стали уходить, а новых контрактов пока не предвидится.

Однако о романе с Софьей Тони не жалеет и строит с ней планы на будущее. Каркадым заявила, что намерена выйти замуж за любимого и родить от него детей.

Но есть некоторое «но»: несколько лет назад англичанин сделал вазэктомию — это операция по пересечению семявыносящих протоков. На тот момент мужчина считал, что больше отцом быть не хочет, так как у него растут двое детей.

«Я хочу быть матерью. Хочу иметь детей. Я молодая, потому это может подождать, и я надеюсь, что за это время Тони удастся отменить вазэктомию, чтобы мы могли стать семьей», — сообщила Софья Daily Mail.

Тони поддерживает стремления избранницы и говорит, что обязательно сделает ей предложение — когда дождется, пока шумиха вокруг немного утихнет.

А пока Тони уговаривает девушку набить на шее тату со словом «королева» - в дополнение к надписи «король», которая красуется на его теле.