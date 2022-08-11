Шольц скучает по Меркель и не знает, пригодится ли ему Шредер – итоги пресс-конференции

Шольц объявил о третьем пакете помощи населению в четверг, который предназначен для компенсации роста цен.

Во время своей первой летней пресс-конференции в Берлине Шольц отметил, что «граждане могут быть уверены, что мы не оставим их в покое. Будет еще один пакет».

«Мы сделаем все возможное, чтобы граждане пережили это трудное время, особенно те, у которых очень мало возможностей», - отметил Шольц.

Правительство пересмотрит льготы на оплату жилья и введет дополнительные социальные льготы для граждан.

В этом контексте он охарактеризовал запланированный пакет налоговых льгот министра финансов Кристиана Линднера как «весьма полезный». Понятно, что «мы должны составить общий пакет, включающий все группы населения», отметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что, по его мнению, новый пакет помощи должен финансироваться с соблюдением долгового бремени и без дополнительного бюджета: «Я полностью поддерживаю бюджет 2023 года, соответствующий правилам Основного закона, и я уверен, что все может быть профинансировано из него».

Шольц не ожидает массовых протестов на улицах, которых в последнее время опасались другие высокопоставленные политики: «Нет, я не думаю, что в Германии будут беспорядки, потому что мы — государство всеобщего благосостояния».

Что касается большой зависимости Германии от российских энергоносителей, Шольц не удержался от косвенной критики своей предшественницы Ангелы Меркель: «Мы работаем над всеми упущениями последних лет, которые были действительно большими в этом отношении». При этом канцлео заявил о поэтапном отказе от угольной энергетики и ядерной энергетики, но не о решениях, которые привели бы к высоким темпам промышленной модернизации Германии».

В конце пресс-конференции Шольца спросили, скучает ли он по Меркель.

«Мне нравится разговаривать с ней по телефону, но мне также нравится быть канцлером», — с улыбкой сказал Шольц.

Шольц избегал вопроса о том, назвал бы он президента России Владимира Путина военным преступником.

«Путин несет ответственность за эту войну», — сказал он, отвечая на вопрос, — «В этом нет никаких сомнений».

«Должны быть приняты все меры для раскрытия этих преступлений, ради чего мы работаем вместе в ЕС и поддерживаем Украину»,- отметил Шольц.

На вопрос, что ему известно о 200 000 евро наличными в сейфе бывшего члена Бундестага от СДПГ Йоханнеса Карса, Шольц ответил: «Ничего». «Мне так же любопытно, как и вам, и, конечно, я хотел бы знать, откуда это взялось», — ответил Шольц на вопрос журналиста, — «Но он, вероятно, не скажет, откуда, ни мне, ни тебе».

В налоговом деле вокруг Гамбургского банка Варбурга Шольц продолжает отрицать свою ответственность.

«Нет никаких доказательств того, что имело место какое-либо политическое влияние», — сказал он, имея в виду обширные расследования последних двух с половиной лет: «Я уверен, что это осознание не изменится».

Шольц с трудом представляет экс-канцлера Герхарда Шредера в качестве российского посредника . На вопрос, может ли Шредер снова ему пригодиться, Шольц ответил: «Не знаю».