Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Олаф Шольц утверждает, что Владимир Путин не появится в Германии до окончания боевых действий на территории украинского государства.
11 августа немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что Владимир Путин не может посещать территорию Германии с официальными визитами до полного завершения российской спецоперации и окончания боевых действий в Украине.
Также Шольц исключил визит Путина в Германию до того, как Россия и Украина подпишут приемлемый мирный договор, который не будет ущемлять права Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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