Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине

Олаф Шольц утверждает, что Владимир Путин не появится в Германии до окончания боевых действий на территории украинского государства.

11 августа немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что Владимир Путин не может посещать территорию Германии с официальными визитами до полного завершения российской спецоперации и окончания боевых действий в Украине.

Также Шольц исключил визит Путина в Германию до того, как Россия и Украина подпишут приемлемый мирный договор, который не будет ущемлять права Киева.