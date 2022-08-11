Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине

Олаф Шольц утверждает, что Владимир Путин не появится в Германии до окончания боевых действий на территории украинского государства.

11 августа немецкий канцлер Олаф Шольц публично заявил, что Владимир Путин не может посещать территорию Германии с официальными визитами до полного завершения российской спецоперации и окончания боевых действий в Украине.

Также Шольц исключил визит Путина в Германию до того, как Россия и Украина подпишут приемлемый мирный договор, который не будет ущемлять права Киева.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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