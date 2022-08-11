Кенгуру напал на здание посольства России в Австралии

Днём 11 августа детёныш Кенгуру совершил нападение на российское посольство в Австралии.

В четверг в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как маленький кенгурёнок нападает на российское посольство в Австралии. К текущему моменту достоверно известно, что по итогам нападения животного на посольство России никто не пострадал.

На видеозаписи отчётливо видно, как маленький кенгуру подбегает к решетчатому забору возле российского посольства в Австралии, после чего животное пошло на таран: разогнавшись, кенгуру несколько раз прыгнул на забор посольства России, намереваясь проникнуть внутрь без разрешения. К счастью, рассвирепевший зверь не смог осуществить задуманное и был вынужден отступить.