В России выявлено шесть подтверждённых случаев заражения «дельтакроном»
В Санк-Петербурге и Москве выявлены новые случаи заражения гибридным штаммом коронавируса.
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в Санкт-Петербурге и Москве выявлено шесть случаев заражения новым штаммом гибридного коронавируса "дельтакрон".
"В базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, которые можно отнести к указанному варианту COVID-19. Пять образцов выявлено в Москве, один взят в Санкт-Петербурге", — сообщается в пресс-релизе.
В ведомстве пояснили, что "дельтакрон" нельзя отнести к доминирующим линиям COVID-19. На общую обстановку он не повлияет. Все инфицированные перенесли болезнь в лёгкой форме.
Опубликовано: Максим Алексеев
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