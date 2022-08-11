В России выявлено шесть подтверждённых случаев заражения «дельтакроном»

В Санк-Петербурге и Москве выявлены новые случаи заражения гибридным штаммом коронавируса.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в Санкт-Петербурге и Москве выявлено шесть случаев заражения новым штаммом гибридного коронавируса "дельтакрон". 

"В базу VGARus загружено шесть геномных последовательностей, которые можно отнести к указанному варианту COVID-19. Пять образцов выявлено в Москве, один взят в Санкт-Петербурге", — сообщается в пресс-релизе. 

В ведомстве пояснили, что "дельтакрон" нельзя отнести к доминирующим линиям COVID-19. На общую обстановку он не повлияет. Все инфицированные перенесли болезнь в лёгкой форме. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


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