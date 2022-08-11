Заместителя шерифа Лос-Анджелеса обвинили 30 сексуальных преступлений с детьми

Заместителю шерифа округа Лос-Анджелес предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам обвинения в сексуальных преступлениях с участием детей, сообщает CBS Los Angeles.

Во вторник большое жюри присяжных предъявило обвинение заместителю Шону Эссексу по 18 пунктам обвинения в оральном сексе с ребенком, 12 пунктам обвинения в развратных действиях с ребенком младше 14 лет, двум пунктам обвинения в сексуальных действиях с ребенком младше 14 лет и одному пункту обвинения в хранении детской порнографии — в общей сложности 33 пункта.

“Сексуальное насилие над ребенком не только лишает его невинности, но и оставляет неизгладимую психическую травму. Это одно из самых вопиющих преступлений, с которыми сталкивается мой офис, и оно усугубляется, когда преступление совершается кем-то, кому было поручено защитить их и наше сообщество от вреда”, - сказал окружной прокурор Гаскон.

Обвинения включают дело 2006 года, которое ранее было отклонено окружной прокуратурой.

Эссекс не признал себя виновным в течение своего первого дня в суде. Если Эссекса признают виновным, ему будет предъявлено обвинение по 32 пунктам, которые закончатся пожизненным заключением.

“Департамент шерифа округа Лос-Анджелес ожидает, что весь его персонал всегда будет придерживаться самых высоких этических, моральных и профессиональных стандартов.

Сотрудники департамента, которые совершают неправомерные действия, особенно уголовные проступки, которые преследуют уязвимое население, не будут терпимы и будут расследованы и полностью привлечены к ответственности.

Общество ожидает, что сотрудники правоохранительных органов будут придерживаться самых высоких моральных и этических стандартов, как и шериф”, - написали в департаменте.