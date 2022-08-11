Два частных вертолёта Robinson пропали в Красноярском крае по дороге из Норильска
11 августа стало известно о пропаже двух вертолётов фирмы Robinson, которые исчезли в Красноярском крае.
Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России уведомляет, что днём четверга в Красноярском крае пропали два частных вертолёта "Робинсон", которые вылетели из Норильска в сторону Путоранского заповедника.
К текущему моменту пропавшие вертолёты до сих пор не найдены, однако МЧС России отправили свой вертолёт Ми-8 на поиски исчезнувшей воздушной техники.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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