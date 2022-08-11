Два частных вертолёта Robinson пропали в Красноярском крае по дороге из Норильска

11 августа стало известно о пропаже двух вертолётов фирмы Robinson, которые исчезли в Красноярском крае.

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России уведомляет, что днём четверга в Красноярском крае пропали два частных вертолёта "Робинсон", которые вылетели из Норильска в сторону Путоранского заповедника.

К текущему моменту пропавшие вертолёты до сих пор не найдены, однако МЧС России отправили свой вертолёт Ми-8 на поиски исчезнувшей воздушной техники.