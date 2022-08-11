Почему Сталин считал, что его сын Василий работает на немецкую разведку
В 1941-м из Кремля в Германию была послана правительственная телеграмма, подписанная именем Сталина, но вождь ее не отправлял.
Младший сын Сталина Василий Джугашвили не был близок с отцом, он вел разгульный образ жизни, однако при этом вождь всегда его поддерживал.
Но в 1941-м случилось ЧП: в Германию была отправлена правительственная телеграмма, подписанная именем Сталина. Генсек подозревал в этом проступке всех, включая Василия. И предположил, что сын мог работать на немецкую разведку.
К такому выводу он пришел после разговоров с Лаврентием Берией, указавшему именно на Василия. Берия утверждал: Василий Джугашвили ведет разгульный образ жизни, потому вполне мог согласиться на такую авантюру.
Иосиф Виссарионович, как утверждают специалисты, этой возможности не исключал, и задумался над тем, чтобы посадить сына за решетку.
Но вождь понимал: "по-тихому" сына посадить не получится, и вызвал Василия Джугашвили на беседу. По данным исследователей, Сталин был в ярости, однако сын смог убедить отца в своей непричастности.
Тот утверждал: в деньгах он, благодаря отцу, не нуждается, и на подобную сделку бы не пошел. Иосиф Виссарионович с доводами сына согласился. Несмотря ни на что, Иосиф Виссарионович доверял сыну.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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