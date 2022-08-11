Reuters: Британия поставит Украине РСЗО с дальностью 80 километров

Великобритания поставит Украине для нужд ВСУ партию РСЗО с дальностью стрельбы до 80 километров.

В четверг, 11 августа 2022 года, международное новостное агентство «Рейтер», ссылаясь на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сообщило об очередном предоставлении Соединённым Королевством военной помощи Украине.

Уоллес утверждает, что в ближайшее время Британия отправит на Украину несколько реактивных систем залпового огня с дальностью до восьмидесяти километров, а также снарядов M31A1 к ним, чтобы обеспечить боеспособность ВСУ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 