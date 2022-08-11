Reuters: Британия поставит Украине РСЗО с дальностью 80 километров
Великобритания поставит Украине для нужд ВСУ партию РСЗО с дальностью стрельбы до 80 километров.
В четверг, 11 августа 2022 года, международное новостное агентство «Рейтер», ссылаясь на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сообщило об очередном предоставлении Соединённым Королевством военной помощи Украине.
Уоллес утверждает, что в ближайшее время Британия отправит на Украину несколько реактивных систем залпового огня с дальностью до восьмидесяти километров, а также снарядов M31A1 к ним, чтобы обеспечить боеспособность ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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