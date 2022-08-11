Почему в старину девушки после первой брачной ночи могли утопиться

Обычаи и нравы в Древней Руси разительно отличались от уклада жизни в более поздние времена.

Сегодня некоторые традиции и ритуалы далекого прошлого кажутся неприемлемыми. Обычай самоубийства невесты после первой брачной ночи, по мнению современных людей, один из самых диких.

Что заставляло девушек идти на такой шаг? Конечно, исключительные обстоятельства.

К свадьбе в Древней Руси, как правило, готовились с особой тщательностью. Девушки шили приданое, украшали его вышивкой в виде орнаментов-оберегов , готовили угощения.

Один из обязательных ритуалов - подготовка подарка от юной невесты для матери мужа. Она дарила ей выширую своими руками рубаху. Если свекровь была недовольна подарком, девушку «славили» перед всем селом как неумеху и белоручку.

А таинство первого соития тогда происходило при свидетелях - в процессе празднования свадьбы. Молодые шли в отдельное помещение либо ложе за загородкой, занавеской. Под кровать укладывали поленья, рядом разбрасывали снопы ржи, мешочки с мукой, кровать устилали мягкими перинами.

Наблюдатели стояли рядом со свечами в руках. Оттуда, к слову, и пошло выражение «держать свечку». Они контролировали соблюдение положенных ритуалов и назывались доверенными свидетелями. Если невеста оказывалась «порченой», ее судьба была горькой. Гнев новой родни, презрение своих родственников и односельчан вынуждали девушек идти на крайние меры.

Примечательно, что невесту считали "порченой", если у жениха не получалось выполнение супружеского долга. Виноватой за это назначали именно девушку. Женщинам, которые неспособны возбудить собственного мужа, дорога была одна – в омут.

В некоторых родах позором покрывали тех девушек, которые не сохранили до свадьбы невинность. Если на рубашке новобрачной после первой ночи не было крови, то «порченую» невесту изгоняли назад в родительский дом. В некоторых случаях они не выдерживали всеобщего презрения, и предпочитали уйти из жизни.

Но все-таки в большинстве славянских племен связи до брака не считались зазорными. Даже родившихся до брака детей охотно принимали в семью: здоровые ребятишки считались подтверждением хорошей наследственности и плодовитости женщины.

Существовал еще один фактор, который мог заставить девушку броситься в воду Часто браки были договорными, и невеста видела суженого лишь в день свадьбы. Если он вызывал резкое неприятие, после первой ночи жена могла утопиться - разводов в те времена не признавали.