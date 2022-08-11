Bloomberg: Россия побеждает на энергетическом рынке вопреки санкциям Запада

Издание Bloomberg опубликовало статью, в которой рассказало об энергетической победе России в условиях действия западных санкций.

11 августа эксперт американской газеты Bloomberg Хавьер Блас сообщил, что антироссийские санкции коллективного Запада не смогли повлиять на доминирующее положение России на энергетическом рынке, о чём свидетельствуют абсолютно любые показатели. Одним из таких показатель Блас считает уровень добычи нефти в России, который уже сейчас практически вернулся на уровень, который был до спецоперации в январе.

Также Хавьер Блас напомнил, что цена на российскую нефть до сих пор остаётся высокой: изначально после старта боевых действий в Украине Москва продавала свою нефть с существенными скидками, однако теперь Россия скидок не предоставляет.