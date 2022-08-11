Россия отказывается от того, чтобы Украину в Москве представляла Швейцария

Россия объявила, что отказала Швейцарии в дипломатическом представительстве Киева на территории России.

Вывод сделан с учетом того, что Берн «потерял свой нейтральный статус», наложив санкции на Росиию.

В среду МИД Швейцарии заявил, что Украина просит, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России.

«К сожалению, Швейцария утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни в качестве посредника, ни в качестве представителя интересов  Украины», заявил в четверг журналистам официальный представитель российской дипломатии Иван Нечаев.

Он подтвердил, что Швейцария запросила у Москвы разрешение представлять там интересы Украины.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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