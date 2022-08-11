Die Welt: в Германии не хватает учителей для интеграции детей украинских беженцев

По информации газеты Die Welt, сильная нехватка учительского состава в Германии значительно ухудшилась из-за активного наплыва украинских беженцев.

Сейчас Германия стала перед глобальной проблемой нехватки кадров, а также руководящих должностей. С нарушением местных условий, из-за большого притока беженцев обучение становится невозможным.

"Школьная система буквально задыхается, однако нет точных указаний со стороны местных властей. Основные нарушения заключаются в отсутствии методических указаний, импровизации, а также рекомендаций со стороны государства. Школьная администрация безусловно старается отправлять детей в отдельные гостеприимные классы, однако сейчас это зависит от того, насколько все индивидуально, и что можно предложить украинским детям”, – говорит автор статьи.

Немецкий деятель Аня Бенсингер-Штольце, которая является членом Союза научного образования, дала интервью и рассказала, что кадровый кризис в значительной степени отражается на нормальную интеграцию беженцев в стране в целом, где очень тяжело избежать неравенства.

“Сегодня этот вопрос остро затрагивает школы Германии, поэтому помощь будут получать не все. В стране успех немецких школ очень зависит от социального контингента”, – подчеркивает она.

Многие граждане Германии активно отреагировали на статью, т.к. также считают эту проблему достаточно острой. Многие высказали негативные комментарии, что беженцы ведут себя неподобающим образом и им не место в немецких школах.