Энергоатом: Запорожская АЭС в Энергодаре вновь подверглась обстрелу
Пресс-служба украинской компании "Энергоатом" утверждает, что Запорожскую атомную электростанцию снова обстреляли.
Вечером 11 августа предприятие "Энергоатом" опубликовало пресс-релиз, в котром уведомило о новом обстреле Запорожской АЭС, находящейся в городе Энергодар под контролем российских военных. Известно о пяти прилётах снарядов в районе комендатуры предприятия, после чего загорелась трава у соседнего здания.
Тажке в "Энергоатоме" сообщили, что ещё пять снарядов выпущено по пожарной части, расположенной возле здания Запорожской АЭС, из-за чего находившиеся на работе пожарные не смогли сдать смену и вынуждены работать сверхурочно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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