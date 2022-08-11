Энергоатом: Запорожская АЭС в Энергодаре вновь подверглась обстрелу

Пресс-служба украинской компании "Энергоатом" утверждает, что Запорожскую атомную электростанцию снова обстреляли.

Вечером 11 августа предприятие "Энергоатом" опубликовало пресс-релиз, в котром уведомило о новом обстреле Запорожской АЭС, находящейся в городе Энергодар под контролем российских военных. Известно о пяти прилётах снарядов в районе комендатуры предприятия, после чего загорелась трава у соседнего здания.

Тажке в "Энергоатоме" сообщили, что ещё пять снарядов выпущено по пожарной части, расположенной возле здания Запорожской АЭС, из-за чего находившиеся на работе пожарные не смогли сдать смену и вынуждены работать сверхурочно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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