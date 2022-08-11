Шольц попросил Россию забрать турбину Siemens для «Северного потока»
Федеральный канцлер Германии Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens для газопровода «Северный поток» и возобновить экспорт газа.
В четверг, 11 августа 2022 года, канцлер ФРГ Олаф Шольц в своём официальном пресс-релизе заявил, что турбина Siemens, доставленная после ремонта в Германию, готова к отправке в Россию, чтобы обеспечить экспорт российского сжиженного природного газа по магистральному трубопроводу «Северный поток» в Европу.
Шольц утверждает, что «Газпром», используя надуманные аргументы, отказывается принимать полностью готовую к работе турбину, поэтому обратился к России с просьбой забрать газовую турбину Siemens.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Шольц попросил Россию забрать турбину Siemens для «Северного потока»
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