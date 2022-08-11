Брат Чубайса рассказал, что Анатолий Борисович идет на поправку
У российского политика диагностировали синдром Гийена-Барре, сейчас он проходит курс лечения во Франкфурте.
Игорь Чубайс, старший брат известного российского политика, рассказал последние новости о состоянии 67-летнего Анатолия Борисовича. Он отметил, что его брат медленно, но идет на поправку, сообщает СтарХит.
По его словам, с момента инцидента он на постоянной связи с медиками и женой брата Авдотьей. Сейчас общается уже и с братом: они шлют друг другу СМС-ки.
"Сам держит телефон, сам пишет. Это позитивная динамика, я считаю. Брат, конечно, пока под пристальным наблюдением врачей, однако многое уже делает сам", - рассказал родственник, отметив, что состояние политика "с каждым днем все лучше".
По поводу болезни бывшего главы «Роснано» ходило много слухов. Были версии, будто болезнь стало последствием коронавируса и даже ВИЧ, которым Чубайс будто бы заразился в одной из стоматологических клиник Италии несколько лет назад.
Брат Чубайса не стал комментировать эти домыслы. Он заявил, что все родные просто желают близкому человеку скорейшего выздоровления.
"Анатолий - крепкий мужчина, у него нет хронических заболеваний. Потому уверен, что так все и будет", - сказал Игорь Чубайс в интервью газете "Собеседник".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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