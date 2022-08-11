ПЭ: Алёна Кравец сообщила о резком ухудшении самочувствия Бориса Моисеева
Светская львица Алёна Кравец утверждает, что известному исполнителю Борису Моисееву с каждым днём всё хуже и хуже.
Светская львица Алена Кравец поведала о том, как чувствует себя известный в России певец Борис Моисеев.
Алена Кравец (в девичестве Кругликова) - российская актриса, певица, продюсер и модель.
По словам знаменитости, Моисееву с каждым днём становится все хуже и хуже, а к своему 70-летнему юбилею артист подходит с целым букетом недугов.
Через полтора года Боря отметит 70-летие, к которому он подходит с целым букетом хворей и недугов - у него хорошо работают не все мышцы лица и затруднена речь, - ни о какой сцене, гастролях тут и речи идти не может.
Кравец добавила, что артист желает прожить остаток жизни в тишине и спокойствии. У него имеется отличная столичная квартира и на доходы тот пожаловаться не может.
Актриса призвала оставить в покое пожилого и тяжелобольного Моисеева.
Напомним, что первый инсульт поразил артиста в 2010 году. Тогда у него отнялись левая рука и верхняя рука, а также появились проблемы с речью.
Спустя 5 лет с артиста случился новый удар, который ещё больше ухудшил здоровье знаменитости.
Концертный директор звезды отечественной сцены Сергей Горох утверждает, что у певца было и несколько микроинсультов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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