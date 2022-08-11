В  ФРГ 330 тыс. человек могут потерять работу из-за энергетического кризиса

Более 330 000 человек могут потерять работу к концу следующего года из-за высоких цен на энергоносители.

По оценке дружественного к работодателям исследовательского центра Института немецкой экономики (IW) сохраняются опасения массового увольнения.

Моделирование, представленное институтом в Кельне в четверг, показывает, что удвоение цены на газ к концу 2022 года приведет к увеличению уровня безработицы на 0,1 процента. Это соответствует 30 000 человек. К концу 2023 года еще около 307 000 человек останутся без работы.

По словам Томаса Обста, одного из авторов исследования IW, в этом моделировании уже учтено, что в нынешних условиях рынка труда с большим количеством вакансий многие люди быстро снова найдут работу.

Однако многие сотрудники не могут просто сменить отрасль, и следует опасаться структурных изменений, сказал Обст пресс-службе «EPD»: «В газоемких компаниях, таких как химическая промышленность, например, могут быть значительные потери рабочих мест».

Согласно исследованию, если цены на газ удвоятся, валовой внутренний продукт сократится на 0,2 процента в этом году и на 2 процента в следующем году. В 2023 году инфляция увеличится еще на четыре процентных пункта.

«Не учитываются последствия производственных потерь, которые могут произойти, если газ полностью перестанет поставляться», — сказал Обст: «Это вызовет дополнительные шоки высоких цен в цепочках создания стоимости».