Банк России: россияне закупили рекордный объём валюты

Граждане России приобрели рекордный объём иностранной валюты, часть из которой выводится за рубеж.

В обзоре рисков финансовых рынков, который проводит Банк России, сообщается, что россияне увеличили объёмы приобретения иностранной валюты до 237,1 млрд. Это почти вдвое больше, чем аналогичный показатель прошлого месяца.

Иностранная валюта приобретается преимущественно через банки, специализирующиеся на иностранных переводах. Эксперты отмечают, что в данном случае может иметь место схема, когда валюта приобретается по относительно низкому курсу, а затем выводится за рубеж.

Банк России предупредил граждан об опасности хранения валюты на счетах в недружественных странах.