Эксперты рассказали о краш-тестах советских автомобилей
Чтобы понять, как краш-тесты транспортных средств делают автомобили безопаснее, впервую очередь нужно знать как именно проводятся тесты.
Краш-тест не только показывает какие повреждения получит автомобиль во время аварии, но и что ещё важней, как поведёт себя водитель и какие травмы получит внутри автомобиля. Для этого используют специальные манекены.
Инженеры по краш-тестам полагаются не только на данные манекенов, но и на различные высокоскоростные камеры.
Полученые данные позволяют инженерам спроектировать более безопасный автомобиль.
Что интересно старые автомобили были в основном твердыми как кирпич, которые не сильно то деформировались. Это отлично для целостности автомобиля, но не для живучести пассажиров.
В Советском Союзе для собственных краш-тестов были взяты европейские стандарты. Немного их переработав их стали использовать с 60-х годов.
Машины испытывали по большей части сталкивая их с бетонным ограждением.
Опубликовано: Ангелина Крент
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