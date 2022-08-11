Эксперты рассказали о краш-тестах советских автомобилей

Чтобы понять, как краш-тесты транспортных средств делают автомобили безопаснее, впервую очередь нужно знать как именно проводятся тесты.

Краш-тест не только показывает какие повреждения получит автомобиль во время аварии, но и что ещё важней, как поведёт себя водитель и какие травмы получит внутри автомобиля. Для этого используют специальные манекены.

Инженеры по краш-тестам полагаются не только на данные манекенов, но и на различные высокоскоростные камеры.

Полученые данные позволяют инженерам спроектировать более безопасный автомобиль.

Что интересно старые автомобили были в основном твердыми как кирпич, которые не сильно то деформировались. Это отлично для целостности автомобиля, но не для живучести пассажиров.

В Советском Союзе для собственных краш-тестов были взяты европейские стандарты. Немного их переработав их стали использовать с 60-х годов.

Машины испытывали по большей части сталкивая их с бетонным ограждением.