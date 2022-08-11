Соловьёв осудил Лободу за то, что та зарабатывает на песнях на русском языке в эфире Соловьев LIVE

Известный ведущий Владимир Соловьёв нелестно высказался об украинской певице Светлане Лободе, которая продолжает петь на русском языке, неплохо зарабатывая при этом.

Известный ведущий телевидения Владимир Соловьев "прошёлся" по украинской певице Светлане Лободе.

Исполнительница оказалась в списке артистов, которые выступили против спецоперации России на Донбассе. 39-летняя знаменитость также позволила себе раскритиковала жителей РФ, поддержавших действия своей страны на её родине.

Своими соображениями на этот счёт ведущий поделился в рамках "Соловьев LIVE" (проект, запущенный на Ютубе 11 марта 2020 года).

Она нам все объясняет про то, кто мы и какие они. То есть мы все раз - и в телевизор, у нас нет никакой другой точки зрения, а интеллигенция вся, поющая ртом, уехала. Наверное, для того чтобы потом вместе с Максом Барских за 100 тысяч долларов отыграть корпоративчик на русском языке в Нью-Йорке.

Напомним, что Светлана Лобода на протяжении долгого времени была одной из самых высокооплачиваемых певиц на российской сцене. Знаменитость могла себе позволить вести роскошную жизнь в столице РФ, а сейчас постоянно критикует Россию.

Ранее сообщалось, что певица заявила в интервью одному из изданий, что из РФ уехала "вся интеллигенция". Также артистка признавалась в том, что её дочери очень хотят вернуться к жизни, к которой привыкли.