Макгрегор заявил, что США годами настраивали Украину против России

Американский полковник Макгрегор рассказал, что США годами настраивали Украину против России.

В четверг, 11 августа 2022 года, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор дал интервью каналу Judging Freedom на YouTube, где рассказал, что начиная с 2012 года Соединённые Штаты начали вести военную подготовку и оснащать оружие ВСУ.

Макгрегор считает, что американское правительство удивленно масштабом эскалации украинского конфликта, однако не понимает причину удивления Белого дома, который на протяжении десяти лет наращивал неприязнь Украины к России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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