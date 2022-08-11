Американский полковник Макгрегор рассказал, что США годами настраивали Украину против России.

В четверг, 11 августа 2022 года, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор дал интервью каналу Judging Freedom на YouTube, где рассказал, что начиная с 2012 года Соединённые Штаты начали вести военную подготовку и оснащать оружие ВСУ.

Макгрегор считает, что американское правительство удивленно масштабом эскалации украинского конфликта, однако не понимает причину удивления Белого дома, который на протяжении десяти лет наращивал неприязнь Украины к России.