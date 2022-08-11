Владельцы отелей в Сочи пожаловались, что Андрей Разин отбивает у них клиентов

Номера в своем отеле продюсер сдавал за 500 рублей в сутки, что возмутило его конкурентов.

Свой отель в Сочи продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин открыл еще в 2014 году - перед зимней Олимпиадой. Как уточняет КП, это не просто гостиница, а, по сути, настоящий музей.

Отель так и называется - «Разин». Здесь на каждом этаже висят портреты семьи продюсера, награды и удостоверения экс-руководителя легендарного коллектива. Кроме того, тут можно увидеть костюмы Юрия Шатунова, в которых он выходил на первые концерты, редкие фотографии.

Здание гостиницы - восьмиэтажное, внутри его витражные окна, а в холле установлен фонтан с лошадью, выполненный из камней Swarovski вручную.

В каждом номере для отдыхающих есть все удобства, к их услугам также крытый бассейн, тренажерный зал, турецкая и финская бани.

Но конкуренты Разина в бешенстве от стоимости номеров в его гостинице. Продюсер сдавал их по 500 рублей в сутки, тогда как апартаменты в соседних отелях - в пять раз дороже.

Разин пояснил причину такой низкой ценовой планки для курортного города: "Жалуются соседи, пишут в антимонопольный комитет: почему номер у Разина стоит 500 рублей? Он, мол, клиентов отбивает. А там у лифта написано: "Эти средства заработали советские поклонники "Ласкового мая".