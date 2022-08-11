Сбербанк России: курс доллара снизится до 55 рублей к концу лета

Курс американского доллара будет снижаться по мере пика налоговых выплат 25 августа.

SberCIB Investmens Research сообщает, что курс доллара, вероятнее всего, снизится до 55 рублей. Позиции российской валюты укрепятся за счёт увеличения продаж иностранной валюты экспортерами для выплаты налогов. Пик поступлений приходится на 25 августа.

Дополнительным фактором могут стать осторожные действия Федеральной резервной системы на мировых финансовых рынках с целью сдерживания инфляции.

Министерство труда США сообщило, что за последний месяц инфляция в стране снизилась на 0,6%.