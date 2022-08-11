ПЭ: Игорь Николаев признался в любви своей жене Юлии Проскуряковой
Певец Игорь Николаев в очередной раз признался в любви своей супруге Юлии Проскуряковой в день её рождения.
Возлюбленные сочетались узами брака в 2010 году. Игоря Николаева и Юлию Проскурякову постоянно "разводят" в СМИ, но пара и не думает расставаться.
Николаев разместил в соцсетях видеоролик с одного из концертов, где выступал вместе со своей супругой. В тот день известный исполнитель признался, что Юлия - любовь всей его жизни.
Так звезда сцены поздравить свою суженую с 40-летним юбилеем.
Кроме того, композитор написал в честь своей любимой новую композицию "Ну зачем мы ссоримся?". Эту песню супруги исполнили в дуэте.
Николаев и Проскурякова, поженившись в 2010 году, воспитывают дочь Веронику, которой 7 лет.
У исполнителя уже есть дочка Юлия от первого брака, которой уже 43 года. Наследница Николаева трудится врачом и проживает в Майами.
Примечательно, что Юлия - автор таких композиций, как "Любовь без правил" для Наташи Королевой, "Любовь для всех" для Дианы Гурцкой и "Крылья" для Кристины Орбакайте.
Стоит отметить, что Николаев и Проскурякова не обращают никакого внимание на сплетни о том, что они расстались, продолжая жить вместе.
Ранее сообщалось, что Игорь Николаев поздравил своего коллегу Игоря Крутого с днём рождения в сети. 68-летний композитор фактически не появляется на публике.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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