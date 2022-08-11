ПЭ: Игорь Николаев признался в любви своей жене Юлии Проскуряковой

Певец Игорь Николаев в очередной раз признался в любви своей супруге Юлии Проскуряковой в день её рождения.

Возлюбленные сочетались узами брака в 2010 году. Игоря Николаева и Юлию Проскурякову постоянно "разводят" в СМИ, но пара и не думает расставаться.

Николаев разместил в соцсетях видеоролик с одного из концертов, где выступал вместе со своей супругой. В тот день известный исполнитель признался, что Юлия - любовь всей его жизни.

Так звезда сцены поздравить свою суженую с 40-летним юбилеем.

Кроме того, композитор написал в честь своей любимой новую композицию "Ну зачем мы ссоримся?". Эту песню супруги исполнили в дуэте.

Николаев и Проскурякова, поженившись в 2010 году, воспитывают дочь Веронику, которой 7 лет.

У исполнителя уже есть дочка Юлия от первого брака, которой уже 43 года. Наследница Николаева трудится врачом и проживает в Майами.

Примечательно, что Юлия - автор таких композиций, как "Любовь без правил" для Наташи Королевой, "Любовь для всех" для Дианы Гурцкой и "Крылья" для Кристины Орбакайте.

Стоит отметить, что Николаев и Проскурякова не обращают никакого внимание на сплетни о том, что они расстались, продолжая жить вместе.

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев поздравил своего коллегу Игоря Крутого с днём рождения в сети. 68-летний композитор фактически не появляется на публике.