АвтоВАЗ: поток потенциальных покупателей в дилерских центрах Lada вырос в два раза

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что в профильных дилерских центрах отмечается рост числа покупателей.

Максим Соколов, президент концерна АвтоВАЗ отметил резкое повышение количества покупателей в дилерских центрах Lada.

"Поток потенциальных покупателей в наших дилерских центрах увеличился в два раза. Это очень важно для нас. Самое главное, что люди интересуются", — поделился мнением Соколов.

Концерн АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Ижевске и Тольятти. Максим Соколов амбициозно заявил, что в этом году планируется произвести 100 тыс. автомобилей, а в следующем увеличить объёмы производства до 500 тыс.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 