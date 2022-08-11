АвтоВАЗ: поток потенциальных покупателей в дилерских центрах Lada вырос в два раза
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что в профильных дилерских центрах отмечается рост числа покупателей.
Максим Соколов, президент концерна АвтоВАЗ отметил резкое повышение количества покупателей в дилерских центрах Lada.
"Поток потенциальных покупателей в наших дилерских центрах увеличился в два раза. Это очень важно для нас. Самое главное, что люди интересуются", — поделился мнением Соколов.
Концерн АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Ижевске и Тольятти. Максим Соколов амбициозно заявил, что в этом году планируется произвести 100 тыс. автомобилей, а в следующем увеличить объёмы производства до 500 тыс.
Опубликовано: Максим Алексеев
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