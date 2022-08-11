Знаменитости, у которых есть проблемы с речью

Звезды из этой подборки на собственном примере доказывают, что в мире не бывает идеальных людей. У них есть проблемы с речью, но этот недостаток они превратили в свою изюминку и уж точно не комплексуют по этому поводу.

Иван Охлобыстин:

Звезда сериала «Интерны» сильно картавит. Но зрителям это очень нравится. Они считают, что это придает шарм актеру. Связать свою жизнь с кино Иван начал мечтать со школьных времен.

В 8 классе во время беседы с отцом спросил, как исправить его картавость. Отец внимательно выслушал его и сказал, что переживать не стоит, картавость не помешает добиться успеха. И эти слова оказались пророческими. На счету Охлобыстина более 40 ролей в фильмах и сериалах. Он счастлив в браке, в его семье родилось 6 детей.

Яна Рудковская:

Харизматичная блондинка прославилась как продюсер певца Димы Билана и жена фигуриста Евгения Плющенко. А еще она популярный блогер, светская львица и мать 3 детей. У нее дизартрия.

Специалисты говорят, что ситуация некритичная, при необходимости дефект можно исправить. Он проявляется в нечеткости произносимых звуков и прерывистости речи. Но очевидно, Яну все устраивает, раз она ничего не хочет менять.

Мадонна:

Всемирно известная певица шепелявит. Эксперты уверены, что причина этого дефекта заключается в щербинке между передними зубами. Голливудская поп-дива в ответ на критику ответила, что ее недостаток приносит ей удачу.

У нее есть средства исправить щербинку, но она намеренно этого не делает. После этого заявления вопросов к Мадонне больше не было.

Гоша Куценко:

На самом деле Куценко зовут Юрием, просто букву «р» с детства трудно выговаривал. Мама ласково называла его Гошей, поэтому он и взял себе такой творческий псевдоним. Актер долго и упорно работал над дикцией, и сегодня выговаривает все буквы, от картавости не осталось и следа.

Алан Рикман:

У британского актера с детства проблемы с челюстью, и это отразилось на произношении слов. Артист работал со специалистами, чтобы улучшить речь, но добиться идеального результата не получилось.

Все равно произношение хромает. Зато он избавился от комплексов и стал звездой мировой величины. Самая яркая роль в его послужном списке ‒ образ Северуса Снейпа в «Гарри Поттере».

Джиган:

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, муж модели и блогера Оксаны Самойловой шепелявит. Это отчетливо слышно в его треках. Некоторые музыкальные критики заметили, что эта особенность не стала его изюминкой, а, наоборот, немного мешает развитию певческой карьере.

Он давно не выпускал хиты, но это артиста не беспокоит. Как он любит выражаться, сейчас «на Чили, на расслабоне».