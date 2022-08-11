В Париже магазины с кондиционерами оштрафованы за оставленные открытыми двери
Спустя три недели информационной кампании власти Парижа приступили к проверкам исполнения распоряжения о закрытых дверях магазинов.
«В разгар аномальной жары и энергетического кризиса я возмущен, увидев безответственность предприятий, работающих с кондиционерами, которые оставляют двери открытыми!», - заявил Дэн Лерт, заместитель мэра Парижа, отвечающий за экологический переход еще 17 июля.
С тех пор в нескольких городах были изданы приказы заставлять магазины закрывать свои двери, когда работает кондиционер или обогреватель.
В Париже указ вступил в силу 25 июля, но власти города дали торговле время, проведя трехнедельную информационную кампанию.
Таким образом, со среды парижские торговцы могут быть оштрафованы. Им грозит штраф в размере до 150 евро.
Согласно информации Le Parisien, под санкции уже попали торговые объекты на улице Риволи в 4- м округе французской столицы.
По словам Сильвена Эймери, заместителя директора кабинета мэра, «торговцы быстро сыграли в эту игру», чтобы избежать штрафа. До этого, как правило, крупные бренды просили своих франчайзи оставить дверь открытой, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить оборот, и это абсурдная практика», уточнили в мэрии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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