В Париже магазины с кондиционерами оштрафованы за оставленные открытыми двери

Спустя три недели информационной кампании власти Парижа приступили к проверкам исполнения распоряжения о закрытых дверях магазинов.

«В разгар аномальной жары и энергетического кризиса я возмущен, увидев безответственность предприятий, работающих с кондиционерами, которые оставляют двери открытыми!», - заявил Дэн Лерт, заместитель мэра Парижа, отвечающий за экологический переход еще 17 июля.

С тех пор в нескольких городах были изданы приказы заставлять магазины закрывать свои двери, когда работает кондиционер или обогреватель.

В Париже указ вступил в силу 25 июля, но власти города дали торговле время, проведя трехнедельную информационную кампанию.

Таким образом, со среды парижские торговцы могут быть оштрафованы. Им грозит штраф в размере до 150 евро.

Согласно информации Le Parisien, под санкции уже попали торговые объекты на улице Риволи в 4- м округе французской столицы.

По словам Сильвена Эймери, заместителя директора кабинета мэра, «торговцы быстро сыграли в эту игру», чтобы избежать штрафа. До этого, как правило, крупные бренды просили своих франчайзи оставить дверь открытой, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить оборот, и это абсурдная практика», уточнили в мэрии.