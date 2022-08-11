Путешественники рассказали, какими качествами русских людей восхищаются иностранцы

"Стыдно, но моё мнение о России формировалось по фильмам и новостям. Я думал, небо будет серое, меня взломают хакеры, русские будут постоянно пить водку и стрелять из автоматов", - говорит путешественник из США Гарет Леонард.

В России Леонард пробыл месяц. Начал он с Питера и доехал до русско-корейской границы. "Вы должны понять одну вещь: люди - это не отражение политики или стереотипов. Эта страна взорвала мой мозг. Города полны молодежи, песен и красивейшей архитектуры", - поделился своими впечатлениями с подписчиками американский путешественник.

Морозоустойчивость:

О русской зиме знают во всем мире. многие иностранцы специально приезжают к нам в холодное время года, что узнать о ней по-настоящему (некоторые впервые увидеть снег).

Что касается европейцев, то у них нет таких низких температур с декабря по февраль, как это бывает у нас. Поэтому, оказавшись впервые зимой в России, они восхищаются тем, как легко и непринужденно мы переносим лютые, по их мнению, морозы. Вот что мне сказал однажды мой знакомый испанец по имени Хосе.

"Мне кажется, что русских людей с самого детства обучают выживать в холода. Для Испании 0 градусов - это уже слишком холодно, не хочется лишний раз выходить из дома. А в России люди в -30 ходят гулять и даже проводят специальные зимние забавы. Это вызывает восхищение!"

Мне кажется, что европейцев тоже можно назвать морозоустойчивыми, если учесть уровень отопления у них в квартирах (самое интересное, они не считают, что у них дома холодно). Так что спорный момент о русских, или я не права?

Запасливость:

Второй пункт, который чаще всего восхищает в нас людей, живущих в Европе. По мнению иностранцев, запасливость выражается в большом количестве вещей, которые мы берем с собой в отпуск, сувениров, которые скупаем в подарок близким и еде на тарелках, которую набираем за завтраком.

В прошлом году у меня состоялся интересный диалог с итальянцем Маурицио в Милане, он поделился со мной мнением на этот счет:

"Я знаю очень много русских туристов, у всех есть общая черта - это люди, которые приезжают отдыхать в Италию с огромными чемоданами, а уезжают с двумя, а то и тремя. Они скупают одежду, ткани, еду, сувениры, как будто приехали к нам в последний раз. Я восхищаюсь этим качеством, ведь они думают не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, имеют столько терпения, чтобы все эти чемоданы тащить на себе. Мы в Европе всегда живем проще и всегда налегке."

Я объяснила Маурицио, что многие россияне с трудом получают шенгенскую визу, плюс для нас всегда непредсказуемый курс евро, некоторые специально приезжают на шоппинг. К тому же, у жителей Европы них нет проблем с путешествиями по Евросоюзу, а для нас периодически границы закрываются.

В Италии тоже красивые и ухоженные балкончики, никаких ненужных вещей, даже в спальных районах. Все фото из Милана, сделанные в декабре 2021 года

Кстати, иногда эта наша традиционная "запасливость" вызывает неоднозначные впечатления (есть и те иностранцы, которые попросту этого не понимают и даже осуждают). Например, немцы, наоборот, не понимают, зачем мы делаем столько заготовок на зиму, когда их намного проще и дешевле купить в магазине.

А испанцы не могут раскрыть тайну: зачем русские превращают балкон в склад? Вместо того, чтобы обустроить на нем место для отдыха, хранят там всякий хлам.

Приспособляемость:

Умение справляться с трудностями, бесстрашие и отважность, я объединила и назвала одним качеством - приспособляемость (поправьте меня, если не права).

Все эти фразы я слышала в свой адрес и про других русских людей, которые, несмотря на трудности и преграды, различные ограничения, масочные режими, весь 2020 и 2021 год спокойно отдыхали в Европе (специально летали через третьи страны), хотя сами европейцы боялись лишний выйти на улицу, лишь бы не заболеть.

Знаете, что я об этом думаю? Что с такими страхами, как у них, можно всю жизнь просидеть дома и самое интересное пропустить;)