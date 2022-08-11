КП: Стоит ли ждать шоу Давай поженимся в новом сезоне

Часть развлекательных шоу покинуло эфир Первого канала. Проект "Давай поженимся" никто не закрывал, но съёмок, которые были запланированы на начало августа, не будет. Чего ждать?

Программы "Давай поженимся" и "Модный приговор" на днях отметили дни рождения. Первая передача вышла на экраны 14 лет назад, а истории модных перевоплощений - 15 лет назад.

В июле - августе большая часть развлекательных передач в отпуске до нового телесезона (конец августа – начало сентября). Но в настоящее время множество программ, развлекающих публику, покинуло эфир главных каналов страны ещё в конце февраля.

Вместо них в эфире общественно-политические, социальные, аналитические и новостные проекты, которые пользуются сегодня огромной популярностью.

Сотрудники "Давай поженимся" объяснили, что "надежда умирает последней". Одна из работников проекта рассказала:

Нам никто не говорил о закрытии проекта. Он временно приостановлен. Мы надеялись, что выйдем снимать шоу на сентябрь в начале августа, но съемок не будет. Да и куда вставать в эфир? На нашем месте идет информационный канал. Надежда умирает последней: думаю - может поставят нас по выходным или до полудня в будни? Есть запас отснятых, но еще непоказанных новых передач. Мы все ждем новостей и готовы выехать на съемки сразу же. Повторюсь, что проект не закрыт. Это временное отсутствие в эфире. Надеюсь…

Раньше команда популярного шоу выходила на работу раз в месяц: за несколько дней отснимался материал на 4 - 5 недель сразу - обычное дело для программ развлекательного характера.

Ведущие передачи также оптимизма не теряют.

Лариса Гузеева все лето с семьей в Болгарии - восстанавливается на море после тяжелого ковида. Артистка не останется без работы даже в случае закрытия проекта. Она может рассчитывать и на роли в кино, театре и ли ведущей возьмут в другой проект.

Роза Сябитова за работу в "Давай поженимся" держится: эфиры поддерживают популярность личного бренда свахи.