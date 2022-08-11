В Беларуси оппозиционеру Сергею Тихановскому ужесточили режим заключения

Могилёвский суд изменил режим заключения белорусского оппозиционера Сергея Тихановского.

В четверг, 11 августа 2022 года, пресс-служба суда Октябрьского района города Могилёва сообщила представителям СМИ, что согласно постановлению суда об изменении режима содержания Сергея Тихановского, белорусского оппозиционера отправят из колонии в тюрьму.

Офис Светланы Тихановской в пресс-релизе заявил, что мужа экс-кандидата в президенты Беларуси переведут в новое исправительное учреждение с ужесточённым режимом заключения на три года.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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