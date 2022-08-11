Германия обвиняет Польшу в массовой гибели рыбы на Одере

Министр окружающей среды Ранденбурга Аксель Фогель раскритиковал ответственные власти Польши за отсутствие информации о гибели рыбы в Одере.

У него есть контакт с польской стороной, сообщил Фогель в четверг Radioeins из RBB. Однако официальной информации о событиях в Ополе, которые, по всей видимости, произошли 27 или 28 июля, пока не поступало.

По словам министра, было известно только «от третьих лиц и средств массовой информации, что растворители были выпущены в Одер в больших масштабах, что привело к гибели рыбы».

«Видно, что согласованные каналы отчетности не использовались, и поэтому у нас нет большого количества информации, которую мы должны были бы иметь», - отметил министр.

В любом случае, это странное явление, что содержание кислорода в Одере заметно увеличилось за последние несколько дней, несмотря на высокие температуры, сказал Фогель.

«Это говорит о том, что были выпущены химические вещества, которые вызвали гибель рыбы», - подчеркнул Фогель.

Министр окружающей среды предполагает, что государственная лаборатория представит результаты испытаний образцов не позднее выходных.

Кроме того, выясняется, сыграли ли свою роль дноуглубительные работы на польской стороне или сброс неочищенных сточных вод.