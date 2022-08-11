В Исландии десятки тысяч туристов спешат посмотреть на извергающийся вулкан

Поход к кратеру нового вулкана в Исландии составляет не менее 14 км туда и обратно и включает в себя подъем на 300 метров, сообщают исландские СМИ.

Десятки тысяч туристов уже прошли крутую и извилистую тропу к новообразованному кратеру, глядя на завораживающее зрелище горячей лавы, которая неделю назад начала извергаться из-под земли в вулканической долине Мерадалир, всего в 40 километрах от Рейкьявика.

Только в среду полюбоваться бурлящей магмой пришли более 4600 человек.

Всего, по данным туристических служб, маршрут уже прошли около 23 тысяч человек.