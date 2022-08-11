В Исландии десятки тысяч туристов спешат посмотреть на извергающийся вулкан
Поход к кратеру нового вулкана в Исландии составляет не менее 14 км туда и обратно и включает в себя подъем на 300 метров, сообщают исландские СМИ.
Десятки тысяч туристов уже прошли крутую и извилистую тропу к новообразованному кратеру, глядя на завораживающее зрелище горячей лавы, которая неделю назад начала извергаться из-под земли в вулканической долине Мерадалир, всего в 40 километрах от Рейкьявика.
Только в среду полюбоваться бурлящей магмой пришли более 4600 человек.
Всего, по данным туристических служб, маршрут уже прошли около 23 тысяч человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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