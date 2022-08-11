Арктика нагревается быстрее, чем рассчитывали ученые

Потепление в районе Северного полюса превысит все оценки, такой тревожный вывод делают ученые, он связан с явлением арктической амплификации.

Арктика нагревалась почти в четыре раза быстрее, чем остальной мир за последние 40 лет. Эти выводы нового исследования вызывают опасения по поводу недооценки климатических моделей полюсов, потепление которых оказывает большое влияние на повышение уровня моря.

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment группы Nature, сообщает о значительном увеличении скорости потепления в районе Северного полюса.

В 2019 году Климатическая группа Организации Объединенных Наций (МГЭИК) подсчитала, что Арктика нагревается «более чем в два раза по сравнению со средним глобальным показателем» в результате определенного процесса в регионе.

Это явление, называемое «арктическим усилением», оно происходит, когда морской лед и снег, которые естественным образом отражают солнечное тепло, тают в морской воде, которая поглощает больше солнечной энергии и нагревается.