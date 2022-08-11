В США потребовали «деколонизировать» территорию России
Американский аналитик Мишель заявил о необходимости «деколонизации» территории Российской Федерации.
В четверг, 10 августа 2022 года, политический обозреватель Кейси Мишель в статье для американской газеты «Уолл-стрит джорнэл» высказал своё мнение о том, что Россия колонизировала Евразию, чем угрожает международной безопасности.
Мишель в очередной раз потребовал провести «деколонизацию» территории Российской Федерации, чтобы по его мнению избавить евразийские земли от «диктатуры Москвы и Санкт-Петербурга».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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