Спутниковые снимки показали, что Антарктида быстро разрушается по краям

Согласно исследованию, проведенному с помощью спутника, прибрежные ледники Антарктиды сбрасывают айсберги быстрее, чем природа может пополнить осыпающийся лед.

Первое в своем роде исследование, проведенное исследователями из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) и опубликованное в журнале Nature, вызывает новые опасения по поводу быстрого таяния плавучих шельфовых ледников Антарктиды.

Антарктический лед теряется с удвоенной скоростью из-за откалывания прибрежных ледников и истончения снизу за счет потепления морей.

Анализ показал, что в совокупности истончение и откалывание уменьшили массу шельфовых ледников Антарктиды на 12 триллионов тонн с 1997 года, что вдвое превышает предыдущую оценку.

По словам ученого JPL Чада Грина, ведущего автора исследования, чистая потеря ледяного щита Антарктиды только последние 25 лет составляет почти 37 000 квадратных километров. Это почти площадь Швейцарии.

Грин отмечает, что Антарктида рушится по краям, повышая уровень моря. Последствия могут быть огромными. По его словам, Антарктика содержит 88% потенциала мирового льда на уровне моря.

Ускоренный откол ледников, как и истончение льда, был наиболее заметен в Западной Антарктиде, районе, который больше всего пострадал от нагревающихся океанских течений.

Но даже в Восточной Антарктиде, регионе, шельфовый ледник которого долгое время считался менее уязвимым, наблюдается активное таяние.

Профессор-исследователь Королевского общества в Кембриджском университете Эрик Вольф отмечает, что при соблюдении 2 градусов глобального потепления, предусмотренных Парижским соглашением, повышение уровня моря из-за ледяного щита Восточной Антарктики должно быть скромным.

В ином случае уровень моря может подняться на ошеломляющие пять метров к 2500 году.