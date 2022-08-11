В ООН исключили возможность размещения миротворцев на Запорожской АЭС
Пресс-секретарь Генсека ООН Дюжаррик заявил, что организация не планирует размещать миротворцев на атакуемой ВСУ Запорожской АЭС.
11 августа официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик оценил возможность размещения на территории Запорожской АЭС в Энергодаре отряда миротворцев для предотвращения риска ядерной катастрофы.
Дюжаррик уверен, что в привлечении миротворческих сил ООН для ликвидации угрозы радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента нет смысла, так как пресс-секретарь Генсека уверен в здравомыслии киевского режима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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