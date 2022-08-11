Эту рыбу в России ловить запрещается, за нарушение грозит наказание: от штрафа до тюремного срока

Запрет на ловлю определенных видов рыб в России иногда не имеет под собой никаких оснований. Тем не менее наказать за проступок могут очень даже не по-детски.

Если рыба занесена в Красную книгу, отлов ее строго запрещен и карается по закону.

Однако по непонятным причинам в эти списки попадают иногда самые распространенные разновидности, которые вымирать как бы вовсе не собираются.

Так, например, было с голавлем. Некоторое время назад, эту рыбу почему-то занесли в региональную Красную книгу Ленинградской области.

При этом голавль там водился в неограниченном количестве. И опять-таки эта рыба очень костлявая, а вкусовые качества оставляют желать лучшего.

Ее и ловят то больше из спортивного интереса, а потом сразу и отпускают, есть голавля вряд ли кто будет.

Правда, недоразумение потом все-таки разрешилось - рыбу вычеркнули со страниц Красной книги.

Не менее странной может показаться ситуация с хариусом в Карелии. Был момент, когда его ловить запрещали, форель же при этом отлавливали пачками.

А ведь численность последней была в разы меньше численности хариуса. На сегодняшний день справедливость восстановлена и запрет на ловлю хариуса снят.

Вообще в список запрещенных для ловли в РФ рыб входят 48 разновидностей, все они есть в Красной книге. Однако в этом перечне довольно много видов, о которых мало кто слышал.

Например, лжелопатонос, тюлька абрауская, щиповка предкавказская.

Примерно третья часть запрещенного списка - это рыбы, которых не только не удастся поймать при всем желании, их даже увидеть хоть раз в жизни вряд ли кто сможет.

И все же, если кому-то "посчастливится" поймать такую редкость, то наказание ждет суровое.

Далее по списку, в нем 16 видов рыб принадлежат к отряду лососеобразных. Некоторых и правда очень мало, и ловить их не стоит.

Других можно ловить в ограниченном количестве - все зависит от конкретного региона.

Что касается осетровых, их ловить нигде никогда нельзя, ну кроме специальных платных водоемов. Последствия будут серьезными.

Возможные наказания за поимку осетра или осетровых видов (исключение составляет стерлядь):

штраф до миллиона рублей;

принудительные работы сроком до 490 часов;

такие же работы до 4 лет плюс штраф до 1 млн рублей;

тюремный срок до 4 лет, штраф тоже прилагается в том же размере.

При этом законы РФ не столь суровы, как, например, в Иране. Там за браконьерский отлов осетра можно схлопотать ни много, ни мало - смертную казнь.

Стерлядь же ловить не возбраняется, но в ограниченном количестве.