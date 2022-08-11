ООН осудила Каллас за её слова о привилегии посещения Европы
В ООН раскритиковали Каллас за её слова о привилегии посещения ЕС и не поддержали запрет на выдачу виз россиянам.
В четверг, 11 августа 2022 года, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пресс-релизе заявил, что организация категорически не поддерживает дискриминацию по признакам национальности и не разделяет мнение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о привилегированности въезда в зарубежные страны.
Однако Дюжаррик заявил, что Эстония, как и любая другая страна, вправе иметь собственную визовую политику и запрещать въезд на территорию своего государства таких категорий иностранных граждан, каких сочтут нужными.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Нэнси Пелоси рассказала, зачем взяла сына на Тайвань и почему с ней не поехал муж
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
МИД РФ обвинил Латвию в русофобии из-за признания России спонсором терроризма
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке