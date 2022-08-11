ООН осудила Каллас за её слова о привилегии посещения Европы

В ООН раскритиковали Каллас за её слова о привилегии посещения ЕС и не поддержали запрет на выдачу виз россиянам.

В четверг, 11 августа 2022 года, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пресс-релизе заявил, что организация категорически не поддерживает дискриминацию по признакам национальности и не разделяет мнение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о привилегированности въезда в зарубежные страны.

Однако Дюжаррик заявил, что Эстония, как и любая другая страна, вправе иметь собственную визовую политику и запрещать въезд на территорию своего государства таких категорий иностранных граждан, каких сочтут нужными.