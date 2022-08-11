Эксперт по России из DIA Ребекка Кофлер объяснила, почему Россия не воспользуется помощью солдат из КНДР

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Северная Корея предложила России помощь своих солдат в противостоянии с Украиной.

Эксперт по России и бывший офицер разведки по российской доктрине и стратегии Разведывательного управления министерства обороны (DIA) Ребекка Коффлер отвергла эти утверждения и назвала их «неправдоподобными».

По ее словам, вероятность привлечения 100 000 северокорейских добровольцев не состоится, хотя Пхеньян действительно поддерживает Владимира Путина.

Ребекка Коффлер утверждает, что сам президент России не согласится на это по нескольким причинам.

Одна из них – отсутствие совместных учений у России и Северной Кореи. К тому же солдаты из КНДР на протяжении десятилетий не участвовали в активных боевых действиях.

В результате логистика такого союза была бы очень сложной и неэффективной. Эксперт также напоминает, что северокорейские солдаты не говорят по-русски, поэтому не смогут пользоваться российскими системами вооружения.

Коффлер сказала, что более вероятно, что северокорейцы могут быть использованы для помощи России в ее усилиях по восстановлению на востоке Украины.

По ее мнению, куда более вероятна помощь России со стороны Беларуси, где у солдат не будет всех перечисленных проблем.

Эксперт по России также предположил, что Москва может рассчитывать на то, что Пхеньян поможет с более современным вооружением.