Ученые объяснили, почему не стоит паниковать по поводу вируса Ланъя

Ученые обнаружили в восточном Китае новый вирус, который может передаваться от животных к человеку. Но эксперты в области здравоохранения говорят, что это не повод для паники.

На прошлой неделе в Медицинском журнале Новой Англии были опубликован результаты исследования, согласно которым вирус Ланъя выявлен у 35 человек. Большинство из них – фермеры.

Отслеживание контактов девяти пациентов с 15 членами семьи не выявило передачи вируса от человека к человеку.

Эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Блумберга Джона Хопкинса Эмили Герли говорит, что нет никаких доказательств передачи вируса между людьми.

С помощью генетического секвенирования исследователи определили, что вирус является частью семейства генипавирусов.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, эта группа включает пять других вирусов: вирус Хендра, вирус Нипах, вирус Кедра, вирус ганских летучих мышей и вирус Моцзян.

Хендра и Нипах способны быстро распространяться и вызывать летальный исход. Но ученые полагают, что Ланъя переносится легче.

Вирусы Cedar, Ghanaian и Mojiang окончательно не перешли к людям. Герли сказала, что вирус Лангья генетически больше всего напоминает вирус Мойян.

Доктор Пол Дюпрекс, вирусолог и директор центра исследований вакцин в Университете Питтсбурга отмечает, что людям не стоит впадать в панику каждый раз, когда обнаруживается новый вирус.