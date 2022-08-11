Госдеп: США хотят создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС
Пресс-служба американского Госдепа утверждает, что Вашингтон поддерживает стремление Украины создать демилитаризованную зону возле АЭС в Энергодаре.
Вечером 11 августа пресс-служба Госдепартамента Соединённых Штатов сообщила, что в Белом доме поддерживают инициативу Киева о создании безоружной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар, находящимся под контролем вооружённых сил России.
Также в американском Госдепе заявили, что выступают за немедленную передачу контроля над Запорожской АЭС украинским специалистам и силовикам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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