МИД РФ обвинил Латвию в русофобии из-за признания России спонсором терроризма

МИД России прокомментировал решение латвийского сейма о признании РФ спонсором терроризма.

В четверг, 11 августа 2022 года, Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление касательно объявления в Латвии России «государством-спонсором терроризма» и призывов латвийского правительства ввести запрет на выдачу виз гражданам РФ.

Сотрудники российского внешнеполитического ведомства убеждены, что подобные заявления и призывы являются очередным проявлением русофобии из-за которой правительство Литвы нарушило нормы международного права вместо того, чтобы переключить своё внимание на реальные проблемы внутри своей страны.