МИД РФ обвинил Латвию в русофобии из-за признания России спонсором терроризма
МИД России прокомментировал решение латвийского сейма о признании РФ спонсором терроризма.
В четверг, 11 августа 2022 года, Министерство иностранных дел России сделало официальное заявление касательно объявления в Латвии России «государством-спонсором терроризма» и призывов латвийского правительства ввести запрет на выдачу виз гражданам РФ.
Сотрудники российского внешнеполитического ведомства убеждены, что подобные заявления и призывы являются очередным проявлением русофобии из-за которой правительство Литвы нарушило нормы международного права вместо того, чтобы переключить своё внимание на реальные проблемы внутри своей страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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МИД РФ обвинил Латвию в русофобии из-за признания России спонсором терроризма
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