Нэнси Пелоси рассказала, зачем взяла сына на Тайвань и почему с ней не поехал муж
Во время пресс-конференции на Капитолийском холме спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала, что в поездке на Тайвань ее сопровождал сын.
Она объяснила, что обычно в такие поездки приглашают супругов официальных лиц. Но ее муж Пол Пелоси не смог поехать, поэтому с ней отправился сын.
Спикер подчеркнула, что у ее сына не было никаких деловых контактов во время поездки, которая охватила несколько азиатских стран, включая Японию и Южную Корею.
Ее 82-летний муж в это время был в центре судебного разбирательства по поводу вождения в нетрезвом виде и совершения аварии.
Сам он не явился в Верховный суд округа Напа. Его интересы представлял адвокат, который заявил, что его доверитель не признает себя виновным.
Полу Пелоси предъявлено обвинение в двух правонарушениях: вождение в нетрезвом виде с причинением телесных повреждений и вождение автомобиля с содержанием алкоголя в крови 0,08%, что привело к травмам.
Брифинг Нэнси Пелоси состоялся буквально через несколько часов после того, как Китай объявил о планах регулярного военного патрулирования возле Тайваня.
Спикер заявила, что Соединенные Штаты не позволят Китаю изолировать Тайвань.
Опубликовано: Светлана Репина
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Нэнси Пелоси рассказала, зачем взяла сына на Тайвань и почему с ней не поехал муж
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