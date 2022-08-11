Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества с Китаем
Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества между Китаем и более чем дюжиной стран Центральной и Восточной Европы. Литва покинула группу в мае прошлого года.
Этот шаг был сделан во время критики Запада в адрес Китая за эскалацию военного давления на Тайвань, остров с демократическим управлением, который Китай называет своей территорией.
МИД Латвии заявил, что сотрудничество в рамках группы не дало желаемых экономических результатов.
В ведомстве также отмечают, что сотрудничества под руководством Китая со странами Центральной и Восточной Европы больше не соответствует стратегическим целям страны в текущей международной обстановке.
Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как в конце прошлого года балтийская страна разрешила Тайваню открыть фактическое посольство.
Эстония и Латвия заявили, что будут продолжать работать над конструктивными и прагматичными отношениями с Китаем, соблюдая при этом основанный на правилах международный порядок и права человека.
Евросоюз рассматривает Китай в качестве стратегического соперника в некоторых областях, но стремится побудить Пекин реформировать правила торговли во Всемирной торговой организации.
В формате сотрудничества остаются Болгария, Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Нэнси Пелоси рассказала, зачем взяла сына на Тайвань и почему с ней не поехал муж
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
МИД РФ обвинил Латвию в русофобии из-за признания России спонсором терроризма
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке