Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества с Китаем

Латвия и Эстония вышли из группы сотрудничества между Китаем и более чем дюжиной стран Центральной и Восточной Европы. Литва покинула группу в мае прошлого года.

Этот шаг был сделан во время критики Запада в адрес Китая за эскалацию военного давления на Тайвань, остров с демократическим управлением, который Китай называет своей территорией.

МИД Латвии заявил, что сотрудничество в рамках группы не дало желаемых экономических результатов.

В ведомстве также отмечают, что сотрудничества под руководством Китая со странами Центральной и Восточной Европы больше не соответствует стратегическим целям страны в текущей международной обстановке.

Отношения между Литвой и Китаем ухудшились после того, как в конце прошлого года балтийская страна разрешила Тайваню открыть фактическое посольство.

Эстония и Латвия заявили, что будут продолжать работать над конструктивными и прагматичными отношениями с Китаем, соблюдая при этом основанный на правилах международный порядок и права человека.

Евросоюз рассматривает Китай в качестве стратегического соперника в некоторых областях, но стремится побудить Пекин реформировать правила торговли во Всемирной торговой организации.

В формате сотрудничества остаются Болгария, Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.