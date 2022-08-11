Глобальное потепление: Арктика начала нагреваться в три раза быстрее

Арктика нагревается как никогда раньше, почти в четыре раза быстрее, чем остальная часть Земли, и в два раза быстрее, чем предполагали ранее ученые.

Финские исследователи использовали данные наблюдений за климатом за последние четыре десятилетия и опубликовали свое открытие этого систематического недоучета в четверг в журнале Communications Earth & Environment.

Причина, по которой Арктика нагревается быстрее, чем остальная часть земного шара, — явление, известное как усиление Арктики, — связана с рядом факторов, которые мы все еще пытаемся понять.

Теоретически еще в 1896 году усиление Арктики, по-видимому, частично зависит от таяния морского льда.

Когда яркий лед уступает место воде более темного цвета, полярные среды менее способны отражать солнечное тепло и в конечном итоге поглощают его с большей скоростью.

Другие факторы, которые могут способствовать усилению Арктики, включают отсутствие поглощающих тепло гроз, наличие загрязнений и сажи на снегу, а также увеличение облачного покрова.

В недавнем исследовании исследователи усреднили наблюдаемые температуры с течением времени из четырех различных источников в ряде арктических районов.

В зависимости от того, где, по их мнению, находится южная граница Арктики, их оценки средней скорости потепления по сравнению с остальной частью земного шара варьировались от трех до четырех раз быстрее.

Но они обнаружили, что регион Северного Ледовитого океана вблизи Шпицбергена нагревается в семь раз быстрее, чем в остальном мире, или до 1,25°C за десятилетие.

Но одно изменение можно внести немедленно: старый показатель, который предполагал, что потепление в Арктике происходило всего в два раза быстрее, чем на остальной планете, пишут исследователи, “явно недооценивает ситуацию за последние 43 года”.