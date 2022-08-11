На пресс-конференции тексты речи Байдена и Пелоси перепутали, что сильно рассмешило спикера
На днях во время пресс-конференции перед спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на трибуну по ошибке положили текст речи Джо Байдена.
Когда Пелоси подошла к трибуне, чтобы выступить, она обнаружила, что текст речи принадлежит не ей.
Некоторое время она перелистывала страницы. Было слышно, как Пелоси говорит, что перед ней, кажется, речь президента.
В ответ на это Джо Байден поинтересовался, что сделали с речью самой Пелоси. Это вызвало смех у Пелоси и присутствующих на мероприятии.
Спикер заявил, что не знает о судьбе своей речи, но может обойтись без нее. Вскоре под аплодисменты публики ей вручили ее речь.
Текст начинался словами «Господин президент». Когда Нэнси Пелосси произнесла их, она снова рассмеялась и обернулась посмотреть на Байдена.
На днях президент США подписал двухпартийный «Закон о чипах и науке», чему и было посвящено его выступление. Закон предполагает вложение 52 млрд долларов в американскую полупроводниковую промышленность.
Документ призван повысить конкурентоспособность США по сравнению с Китаем за счет поддержки производства полупроводников, используемых в автомобилях, компьютерах, мобильных телефонах и других устройствах.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Мадонна рассказала что 16-летний сын носит ее одежду
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
В ООН считают, что желающих экспортировать украинское зерно станет больше
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке