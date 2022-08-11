На пресс-конференции тексты речи Байдена и Пелоси перепутали, что сильно рассмешило спикера

На днях во время пресс-конференции перед спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на трибуну по ошибке положили текст речи Джо Байдена.

Когда Пелоси подошла к трибуне, чтобы выступить, она обнаружила, что текст речи принадлежит не ей.

Некоторое время она перелистывала страницы. Было слышно, как Пелоси говорит, что перед ней, кажется, речь президента.

В ответ на это Джо Байден поинтересовался, что сделали с речью самой Пелоси. Это вызвало смех у Пелоси и присутствующих на мероприятии.

Спикер заявил, что не знает о судьбе своей речи, но может обойтись без нее. Вскоре под аплодисменты публики ей вручили ее речь.

Текст начинался словами «Господин президент». Когда Нэнси Пелосси произнесла их, она снова рассмеялась и обернулась посмотреть на Байдена.

На днях президент США подписал двухпартийный «Закон о чипах и науке», чему и было посвящено его выступление. Закон предполагает вложение 52 млрд долларов в американскую полупроводниковую промышленность.

Документ призван повысить конкурентоспособность США по сравнению с Китаем за счет поддержки производства полупроводников, используемых в автомобилях, компьютерах, мобильных телефонах и других устройствах.